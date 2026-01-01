Addio 2025, il decano del meteo Cappelli: "A Rimini è stato il dicembre più caldo dal 1955"

Secondo le rilevazioni del riminese Piergiorgio Cappelli, il 2025 è stato, per temperatura media registrata, l'anno più caldo dal 1955

Il dicembre 2025 a Rimini è stato il più caldo da 70 anni: lo riferisce Piergiorgio Cappelli, il decano degli appassionati meteo della città. Dal 1955 Cappelli annota le temperature massime e minime. Il mese di dicembre 2025 ha chiuso con una temperatura media di 8,5°, +0,2° rispetto al 2023, finora il dicembre più caldo. Terzo gradino del podio per il 2019 (+7,9°). Quarto a pari merito il 2011 e il 2014 (+7,2°), mentre al quinto posto c'è il dicembre del 2002 (+7,1°). Quelli più freddi? DIcembre 1962 (+1,8°), dicembre 1991 (+1,5°) e infine quello del 1963 (+1,4°).

"Il 2025 è stato l'anno più caldo, dal 1955 - riferisce Cappelli - con una media annuale di 15,9°". Superato il 2024: +15,8°. Sul terzino gradino del podio il 2023 assieme al 2014: +15,6°. Il 1955 e il 1964 i più freddi, da quando Capelli rileva le temperature: +12,5°.