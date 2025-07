Addio a Bruno, il cane eroe ucciso con un wurstel pieno di chiodi

Si sospetta un regolamento di conti per le sue attività contro le lotte clandestine tra cani

Bruno, un cane molecolare di razza bloodhound, è stato barbaramente ucciso con un wurstel imbottito di chiodi nel centro di addestramento cinofilo Endas vicino a Taranto. Aveva sette anni e una carriera eroica alle spalle: aveva salvato nove persone, collaborato con la Protezione Civile e ricevuto riconoscimenti, tra cui un premio dalla premier Giorgia Meloni. Il responsabile del centro, Arcangelo Caressa, ha espresso profondo dolore per la perdita, denunciando la crudeltà dell'atto. Si sospetta che Bruno sia stato ucciso per vendetta, per il suo ruolo nello smantellamento di combattimenti clandestini tra cani. La premier Meloni ha definito l’uccisione un "atto vile", mentre la deputata Brambilla ha parlato di "morte orrenda" e ha chiesto che il colpevole sia punito con il massimo previsto dalla legge: fino a 4 anni di carcere e 60mila euro di multa. Anche il presidente del Senato La Russa e la senatrice Biancofiore hanno espresso solidarietà e chiesto giustizia