Addio a Christian, il “Julio Iglesias italiano”

È morto a 82 anni il cantante di Cara e Daniela, protagonista della musica leggera negli anni Ottanta

È morto all’età di 82 anni Christian, il cantante che con brani come Cara e Daniela conquistò il pubblico italiano ed estero. La sua voce calda e romantica, negli anni Ottanta, gli valse l’appellativo di “Julio Iglesias italiano”, periodo in cui raggiunse l’apice della popolarità.

L’artista, ricoverato al Policlinico di Milano, si è spento dopo una carriera lunga e costellata di successi discografici, con milioni di copie vendute. Nato a Palermo l’8 settembre 1943, Christian aveva saputo imporsi nel panorama musicale nazionale grazie al suo stile elegante e melodico, diventando una delle figure più amate della canzone sentimentale italiana.