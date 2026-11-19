LUTTO NEL MONDO DEL GIORNALISMO È morto Corrado Augias, il giornalista e scrittore aveva 91 anni: era stato ospite anche a Rimini

Il volto storico della televisione italiana aveva partecipato nel 2006 alla rassegna MobyCult, al porto, incontrando il pubblico riminese

È morto a 91 anni Corrado Augias, giornalista, scrittore e storico volto della televisione italiana. Una lunga carriera tra giornali, Rai e La7, dove negli ultimi anni aveva condotto La Torre di Babele, dedicata alla cultura e all'attualità.

Anche Rimini aveva avuto occasione di ospitarlo. Nell'estate del 2006 Augias era stato protagonista della rassegna MobyCult, nella tensostruttura di piazzale Boscovich, al porto, tra gli appuntamenti culturali che avevano animato la città.

Nato a Roma il 26 gennaio 1935, era diventato popolare con trasmissioni come Telefono giallo e Babele. Per vent'anni aveva curato la rubrica delle lettere dei lettori di Repubblica. Autore di numerosi libri, è stato una delle voci più riconoscibili del giornalismo e della divulgazione culturale italiana.