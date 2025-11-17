Addio a Corrado Bongiovanni, storico avvocato riminese. Si è spento a 76 anni

L’Ordine degli avvocati e la Camera penale ne ricordano professionalità, impegno e umanità

L’avvocato Corrado Bongiovanni è morto a 76 anni all’ospedale Infermi di Rimini, dove era ricoverato da due settimane per problemi cardiaci che lo affliggevano da tempo. Stimato professionista riminese, aveva ricevuto la Toga d’oro per i 50 anni di carriera. L’Ordine degli avvocati e la Camera penale hanno espresso profondo cordoglio, ricordandone la dedizione, il senso del dovere e il contributo alla crescita dell’Avvocatura locale. Lascia la moglie Emilia e una figlia.

Il cordoglio dell' Avv. Roberto Brancaleoni, Presidente Ordine Avvocati: "Abbiamo appreso con grandissimo dispiacere la notizia della scomparsa dell'Avvocato Corrado Bongiovanni, al quale l'Ordine degli Avvocati di Rimini aveva recentemente conferito la Toga d'Oro per i 50 anni di onorata Professione. Ricordo la grande felicità e l'orgoglio che mi espresse quando andai a comunicargli a casa l'invito per il conferimento dell'onorificenza. L'Avvocatura riminese esprime a tutti i suoi cari profondo cordoglio".