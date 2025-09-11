Addio a Francesco Trapani, per trent’anni alla guida di Bulgari

L’imprenditore e manager, morto a 68 anni nella sua casa di Roma, ha portato la maison nel gotha del lusso internazionale, fino all’ingresso nel gruppo Lvmh

Si è spento ieri a Roma, all’età di 68 anni, Francesco Trapani, imprenditore e manager, discendente della famiglia Bulgari. Figura di primo piano nel settore del lusso, ha diretto per trent’anni la maison fondata nel 1884, trasformandola in un player globale.

Nominato amministratore delegato nel 1984, Trapani ha guidato un percorso di forte espansione internazionale, affermando Bulgari non solo nella gioielleria, ma anche nell’orologeria, nelle fragranze, nella pelletteria e nell’ospitalità di prestigio.

Nel luglio del 1995 ha portato la società alla quotazione in Borsa Italiana, segnando una tappa decisiva per la crescita del marchio, che vi è rimasto fino al 2011, quando è stato acquisito dal gruppo francese Lvmh.

Con la sua visione strategica e capacità manageriale, Trapani ha lasciato un segno profondo nell’industria del lusso, contribuendo a consolidare l’immagine di Bulgari come simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.