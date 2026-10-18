Addio a Gilberto Albani, storico volto del ristorante Europa
Aveva 85 anni e per oltre mezzo secolo ha segnato la ristorazione riminese insieme al fratello Piero. Lunedì i funerali a Sant’Agostino
A cura di Redazione
18 ottobre 2026 07:30
Rimini piange Gilberto Albani, scomparso venerdì a 85 anni. Per oltre cinquant’anni aveva gestito insieme al fratello Piero, morto nel 2006, il ristorante Europa, storico locale del centro città, chiuso nel 2009.
Un punto di riferimento per generazioni di riminesi e per tanti personaggi dello spettacolo, simbolo della tradizione gastronomica cittadina e della Riviera del dopoguerra.
Gilberto era il padre di Andrea Albani, managing director del Misano World Circuit Marco Simoncelli. I funerali saranno celebrati lunedì 19 ottobre alle 10 nella chiesa di Sant’Agostino di Rimini.