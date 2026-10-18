Addio a Gilberto Albani, storico volto del ristorante Europa

Aveva 85 anni e per oltre mezzo secolo ha segnato la ristorazione riminese insieme al fratello Piero. Lunedì i funerali a Sant’Agostino

A cura di Redazione 18 ottobre 2026 07:30

Gilberto Albani, patron dello storico ristorante Europa

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