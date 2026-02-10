Addio a Gilberto Bellini, colonna della CISL Scuola

Il sindacato ricorda lo storico dirigente riminese, punto di riferimento per il mondo dell’istruzione

La CISL Scuola Romagna esprime il proprio più profondo e sentito cordoglio per la scomparsa di Gilberto Bellini, storico dirigente e referente sindacale della CISL – SINASCEL negli anni ’80 e ’90, poi confluito nella CISL Scuola, figura di assoluto riferimento per il territorio di Rimini e per l’intera comunità scolastica.

Per lunghi decenni Gilberto ha rappresentato, con passione autentica, rigorosa competenza e straordinaria umanità, un punto fermo per generazioni di lavoratrici e lavoratori della scuola. Il suo impegno quotidiano, fondato sull’ascolto, sulla disponibilità e su una profonda conoscenza del mondo dell’istruzione, ha saputo coniugare la tutela dei diritti con una rara attenzione alle persone, rendendolo per molti non solo un rappresentante sindacale, ma una guida autorevole, discreta e sempre presente.

Il segno che lascia è profondo e duraturo: un’eredità fatta di valori, di dedizione al lavoro, di coerenza e di vicinanza concreta a chi operava nella scuola. La sua azione sindacale ha contribuito in modo significativo alla crescita della CISL Scuola e al rafforzamento del legame con il territorio.

Nel ricordarlo con riconoscenza e rispetto, la CISL Scuola Romagna si stringe con sincera partecipazione e affetto al dolore della famiglia, condividendone il grande lutto e onorando la memoria di un uomo che ha saputo servire la comunità con impegno, dignità e passione.