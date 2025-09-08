Addio a Giorgio Armani, funerali privati a Rivalta vicino a Piacenza

In 16mila alla camera ardente per rendere omaggio al re della moda. Lutto cittadino nel Piacentino, attesa per l’apertura del testamento

Oggi a Rivalta, nel Piacentino, si sono svolti in forma privata i funerali di Giorgio Armani. Il piccolo centro ha proclamato il lutto cittadino: negozi chiusi, bandiere a mezz’asta e silenzio rispettoso per onorare la memoria dello stilista che ha segnato la storia della moda mondiale. Anche il sito ufficiale della maison Armani è rimasto offline, in segno di cordoglio.

Ieri a Milano si è conclusa la camera ardente, che in due giorni ha visto sfilare oltre 16mila persone. Vip, colleghi, personalità del mondo della cultura e della politica, ma anche tanta gente comune, hanno voluto tributare un ultimo saluto al “re della moda”, simbolo dell’eleganza italiana nel mondo.

Ora cresce l’attesa per l’apertura del testamento, che potrebbe chiarire i destini del gruppo Armani, ancora interamente di proprietà dello stilista scomparso. Un’eredità non solo economica, ma soprattutto culturale e creativa, che ha cambiato per sempre il modo di pensare e vivere la moda.