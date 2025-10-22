Addio a Giuseppe Flora, storico Segretario generale del Comune di Rimini

Pilastro del Comune e protagonista dello sviluppo di Rimini

È scomparso a 88 anni Giuseppe Flora, segretario generale del Comune di Rimini per quasi quindici anni. Originario di Praia a Mare e laureato in Giurisprudenza a Napoli, arrivò in Romagna dopo aver lasciato Isola Capo Rizzuto per incompatibilità ambientale, lavorando prima a Riccione e poi a Rimini, dove ottenne la promozione.

L’ex sindaco Giuseppe Chicchi lo ricorda come un funzionario competente, rigoroso e indipendente, capace di dire “no” quando necessario e di guidare con prudenza le scelte amministrative. Fu tra i protagonisti dell’avvio della nuova Fiera di Rimini, grazie al suo contributo giuridico e alla capacità di mediazione.

Chicchi ne sottolinea anche il lato umano: timido, ironico, severo con i furbi ma affabile con i corretti, Flora seppe unire rigore e umanità. «Rimini gli deve gratitudine — conclude Chicchi — per aver contribuito, con discrezione e competenza, allo sviluppo armonioso della città».