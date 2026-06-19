Addio a Igor Protti, scomparso nella notte a 58 anni

L’ex calciatore riminese lottava da tempo contro un tumore. La famiglia ha diffuso il suo messaggio di commiato: “Sperando che sia un arrivederci e non un addio”

Igor Protti è scomparso nella notte. L'ex attaccante nato a Rimini aveva 58 anni e da tempo combatteva contro un tumore. A dare la notizia la famiglia con un post sui social nel quale viene riportato un messaggio che proprio lo stesso Protti aveva lasciato da condividere alla sua scomparsa. "Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale" si legge "Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio". La famiglia informa che per l'ultimo saluto l'appuntamento è dalle 15 di oggi, venerdì 19 giugno, presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina.