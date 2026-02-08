Addio a Irene Leardini: in 400 al porto di Rimini per l'ultimo saluto

Una cerimonia semplice e intensa, accompagnata dalla musica di Lucio Battisti

Commozione ieri pomeriggio al piazzale del porto di Rimini per l’ultimo saluto a Irene Leardini, morta a Londra il 20 gennaio in un tragico incidente in bicicletta. Circa quattrocento persone si sono riunite davanti al mare per una cerimonia semplice e intensa, accompagnata dalla musica di Lucio Battisti.

A ricordarla la sorella Michela, che ha parlato di un legame profondo e di una donna «sempre fuori da ogni inutile schema», capace di vivere la libertà come scelta quotidiana. «Sarai sempre con me, ovunque andrò», ha detto tra le lacrime. Parole d’amore anche dalla compagna Angelica, al suo fianco negli ultimi dieci anni: «Portatela con voi in ogni viaggio e in ogni angolo del pianeta».

Amici e familiari hanno restituito il ritratto di una donna solare, indipendente e attenta agli altri. La cerimonia si è chiusa con una raccolta fondi a favore dell’associazione “Madrugada”, impegnata in Africa su diritti e ambiente, cause care a Irene.