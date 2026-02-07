Addio a Irene Leardini: oggi a Rimini la cerimonia per la giovane vittima di Londra

Il corpo è stato cremato, come da sua volontà

Si terrà oggi alle 14 nel piazzale del porto di Rimini la cerimonia per l’ultimo saluto a Irene Leardini, la 39enne riminese morta il 20 gennaio a Londra dopo essere stata investita da un autocarro mentre era in bicicletta.

Il corpo è stato cremato, come da sua volontà. I familiari sono in attesa dell’arrivo dall’Inghilterra dell’urna con le ceneri, il cui rimpatrio è reso complesso dalle procedure burocratiche.

Trasferitasi nel Regno Unito da circa 15 anni, Irene lavorava come meccanica di biciclette a Londra, trasformando la sua passione in professione. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità britanniche.