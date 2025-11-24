Addio a Jimmy Cliff, la voce che ha portato il reggae nel mondo

È morto a 81 anni il leggendario cantante e attore giamaicano, protagonista di The Harder They Come; la moglie ha annunciato la scomparsa per una crisi epilettica seguita da polmonite

Jimmy Cliff, icona del reggae giamaicano e attore cult del cinema caraibico, è morto oggi all’età di 81 anni. La notizia è stata confermata dalla moglie Latifa Chambers attraverso un toccante post su Instagram: «È con profonda tristezza che vi annuncio che mio marito, Jimmy Cliff, è mancato a causa di una crisi epilettica seguita da una polmonite».

La carriera e il lascito

Nato come James Chambers, Cliff è diventato una figura centrale della musica reggae fin dagli anni '60. Con brani come You Can Get It If You Really Want, Many Rivers to Cross, I Can See Clearly Now e Wonderful World, Beautiful People, ha contribuito in modo decisivo a diffondere il sound giamaicano a livello internazionale.

Il suo ruolo da protagonista nel film del 1972 The Harder They Come, diretto da Perry Henzell, è diventato un punto di riferimento nella cultura pop e cinematografica: grazie al film e alla sua colonna sonora, il reggae ha guadagnato una platea globale.

Nel corso della sua lunga carriera, Cliff ha vinto Grammy e ha ricevuto onorificenze importanti: è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2010, ed è tra i pochi artisti ad aver ottenuto l’Order of Merit della Giamaica.

Il messaggio della famiglia

Nel messaggio su Instagram, la moglie ha espresso gratitudine «alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi colleghi e artisti che hanno condiviso con lui il suo percorso». Ha aggiunto: «A tutti i suoi fan nel mondo, sappiate che il vostro sostegno è stato la sua forza per tutta la sua carriera … Jimmy, tesoro mio, che tu possa riposare in pace. Seguirò i tuoi desideri». Il post è firmato anche dai figli Lilty e Aken. www.reggaeville.com

L’eredità culturale

Con la sua voce calda e melodica e un’attitudine carismatica sul palco e sullo schermo, Jimmy Cliff ha incarnato lo spirito del reggae: gioia, resistenza, speranza. La sua musica ha toccato milioni di persone nel mondo e il suo impegno artistico si è esteso ben oltre la musica, toccando anche tematiche sociali e umanitarie.

La sua scomparsa lascia un vuoto immenso nella musica e nella cultura giamaicana, ma il suo messaggio – attraverso le note e le parole – continuerà a vivere.