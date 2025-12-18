Aggressione choc in un bar di Riccione: barista sfregiato con due rasoi

Un 41enne incensurato lo ha colpito senza motivo al volto

E' entrato in un bar di Riccione e, senza apparente motivo, ha aggredito il titolare al volto con due rasoi sfregiandolo. E' successo questa mattina, giovedì 18 dicembre, intorno alle 9.30. Un 41enne italiano, originario di Brindisi, incensurato, è uscito dal parco retrostante l'ospedale di Riccione, ha nascosto una scatola nei cespugli, ha tolto due oggetti dall'interno e si è diretto al Caffé Medea. E' entrato nel locale gettando lo zaino vicino al tavolo dove c'era un avventore. Visto il gesto, il titolare si è diretto verso il 41enne per capire la situazione venendo aggredito. Brandendo due rasoi il brindisino si è scagliato sull'uomo ferendolo al volto ripetutamente. I clienti del bar, circa 8 persone, si sono gettati sul 41enne per fermarlo, con non poca fatica mentre veniva dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Riccione a sirene spiegate. Il 41enne è stato bloccato e portato in caserma. Il barista è stato soccorso dal personale del 118.