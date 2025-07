Addio a Lea Massari, antidiva del cinema italiano e indimenticabile icona de L’avventura

Il funerale si è svolto ieri in forma strettamente privata

Si è spenta all’età di 91 anni Lea Massari, straordinaria interprete del cinema italiano e internazionale degli anni ’60 e ’70, ricordata per la sua bellezza discreta, l’eleganza sobria e il talento magnetico. L’attrice è morta lunedì nella sua casa romana nel quartiere Parioli, dove da tempo era assistita in seguito a una caduta. La notizia è stata diffusa da Il Messaggero.

Il funerale si è svolto ieri in forma strettamente privata nella cattedrale di Sutri, in provincia di Viterbo, seguito dalla sepoltura nel cimitero comunale.

Antidiva per eccellenza, Lea Massari ha incarnato una femminilità intensa ma mai ostentata, diventando una figura unica nel panorama cinematografico del Novecento. La sua carriera fu costellata di collaborazioni con alcuni tra i più grandi registi italiani. Debuttò con Sergio Leone ne Il colosso di Rodi, recitò con Dino Risi in Una vita difficile, e lavorò con Nanni Loy, Giuseppe Bertolucci e i fratelli Taviani (Allonsanfàn).

Ma il suo ruolo più emblematico resta quello di Anna ne L’avventura (1960) di Michelangelo Antonioni, capolavoro della modernità cinematografica, in cui la sua improvvisa scomparsa durante una gita in barca diventa il simbolo di un vuoto esistenziale, al centro di una narrazione che ha rivoluzionato il linguaggio del cinema.

Attrice riservata e lontana dai riflettori, Lea Massari ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema, non solo per il valore delle sue interpretazioni, ma anche per la forza silenziosa con cui ha saputo imporsi come una figura controcorrente. Un’icona autentica, oggi salutata con affetto e commozione dal mondo della cultura e dello spettacolo.