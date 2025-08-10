Addio a Ludovico Peregrini, il leggendario “Signor No” di Rischiatutto
Il celebre arbitro del quiz di Mike Bongiorno si è spento a 82 anni. Inflessibile ma amatissimo, è stato volto simbolo della televisione italiana
È morto Ludovico Peregrini, il mitico “Signor No” di Rischiatutto. Aveva 82 anni.
La sua carriera televisiva iniziò con Settevoci, accanto a Pippo Baudo. La svolta arrivò nel 1970, quando iniziò a collaborare con Mike Bongiorno per Rischiatutto, dando il via a un sodalizio durato oltre quarant’anni.
Arbitro inflessibile, Peregrini vigilava scrupolosamente sul regolamento del quiz, opponendosi con fermezza a ogni richiesta di deroga del conduttore: da qui il soprannome “Signor No”, che lo rese un personaggio indimenticabile e amatissimo dal pubblico.
Dopo varie esperienze televisive, nel 2016 era tornato sul piccolo schermo accanto a Fabio Fazio per il remake del programma. “Un signore d’altri tempi”, lo ha ricordato commosso il conduttore.