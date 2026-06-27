Addio a Maria Marcaccini, la “custode delle rondini” di Rimini

Aveva 98 anni, il ricordo di Arianna Lanci dell'associazione Monumenti Vivi di Rimini

Ieri pomeriggio (26 giugno) è scomparsa all'età di 98 anni Maria Marcaccini, riminese, che per oltre 20 anni, assieme al figlio Aldo, ha ospitato una grande colonia di rondini, circa 60. Qualche anno fa l'associazione Monumenti Vivi di Rimini le aveva consegnato una targa, "Casa amica delle rondini": un riconoscimento a una meritevole attività a protezione della biodiversità. Nel giorno della sua scomparsa, la presidente dell'associazione, Arianna Lanci, la ricorda in una lettera aperta: "Quando parlava delle sue Rondini sembrava tornare bambina. Sorrideva, e nel sorridere era come se le brillassero gli occhi", le sue parole. Dalla redazione di altarimini.it condoglianze al figlio Aldo e a tutta la famiglia di Maria.

La lettera ricordo di Arianna Lanci

Maria era una donna fortissima, una donna d'altri tempi. Sembrava che nulla potesse davvero scalfirla, sempre scherzava, sempre dava l'idea di tenere una certa distanza dal mondo e dalle sue follie, come avesse una scorza che si era formata negli anni. Quando parlava delle "sue" Rondini però qualcosa in lei cambiava. Diventava improvvisamente dolcissima. Quando parlava delle sue Rondini sembrava tornare bambina. Sorrideva, e nel sorridere era come se le brillassero gli occhi. Più volte mi aveva detto che le Rondini le facevano tanta compagnia grazie alle loro voci ("fanno una compagnia che mai!") e quando me lo diceva iniziava ad emettere con la sua stessa voce una specie di chiacchiericcio divertito e affettuoso, nel tentativo di imitare le sue amiche alate. Mi sembra ancora di sentirla, e di vederla. Ero certa avremmo festeggiato insieme i nostri compleanni anche quest'anno: lei nata il 3 e io il 5 settembre. Lei 99 e io 46. Gliel'ho detto anche mercoledì scorso, l'ultima volta che sono stata a trovarla. E ancora non ci credo che se ne sia andata. Ma sono felice di averla rivista e salutata per l'ultima volta.

Chi ci segue dall'inizio lo sa: consegnare a Maria e al figlio Aldo la targa "Casa amica delle rondini", la nostra prima targa, il 28 luglio del 2023, è stata una delle primissime iniziative come Monumenti Vivi Rimini. Perché abbiamo da subito capito l'importanza di valorizzare un esempio come quello di Maria, un esempio meraviglioso di convivenza. Un esempio che rischiava di perdersi.

"Nessuno tocchi le mie Rondini" diceva sempre così Maria.

E allora adesso che sei volata via io te lo voglio promettere, cara Maria, che nessuno toccherà mai le tue rondini. Perché quei 60 nidi ospitati e custoditi da oltre 20 anni sono un'eredità che tu lasci non solo alla tua famiglia, ma a tutta la nostra città. Sono un dono immenso. Spero che il nostro Comune ne sia consapevole e supporti Aldo nella cura della colonia di questi uccelli migratori benefici e in declino. Ciao Maria, grazie di cuore, da parte nostra, delle Rondini, e di tutta la Natura che ci vive accanto e che avrebbe sempre bisogno di incontrare donne come te.