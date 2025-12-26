Addio a Maria Sole Agnelli, aveva 100 anni

La sorella dell’Avvocato si è spenta oggi. Cinque figli, una vita tra impegno civile, cultura e passione bianconera

È morta oggi Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato Gianni Agnelli. Aveva compiuto 100 anni lo scorso 9 agosto. Nata a Villar Perosa, in provincia di Torino, nel 1925, è stata una figura di grande rilievo nella storia della famiglia Agnelli e della vita pubblica italiana, distinguendosi per eleganza, discrezione e impegno civile.

Dalle nozze con Ranieri Campello della Spina nacquero quattro figli: Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino. Dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri ebbe invece il figlio Eduardo.

Maria Sole Agnelli ha legato una parte importante della sua vita all’Umbria, dove dal 1960 al 1970 è stata sindaca di Campello sul Clitunno, distinguendosi per attenzione al territorio e alle comunità locali. Dal 2004 al 2018 ha inoltre ricoperto il ruolo di presidente della Fondazione Agnelli, contribuendo attivamente alle iniziative culturali e sociali dell’istituzione.

Numerosi i messaggi di cordoglio, tra cui quello della Juventus, che in una nota ha ricordato “una figura di straordinaria eleganza e una testimone instancabile di un secolo di storia bianconera”. Con la sua scomparsa si chiude un capitolo importante della storia di una delle famiglie simbolo dell’Italia del Novecento.