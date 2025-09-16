Addio a Matteo Franzoso: lo sci azzurro piange il 25enne morto dopo una caduta in Cile

Il giovane atleta è deceduto due giorni dopo il grave incidente in allenamento sulle Ande. Cordoglio e richiami alla sicurezza delle piste

Il mondo dello sci italiano è in lutto per la morte di Matteo Franzoso, 25 anni, avvenuta ieri a Santiago del Cile. L’atleta, originario di Genova e cresciuto nello Sci Club Sestriere, era rimasto gravemente ferito sabato scorso durante un allenamento a La Parva, dove aveva perso il controllo dopo un salto ed era finito contro una staccionata fuori pista.

Trasportato d’urgenza in ospedale e ricoverato in terapia intensiva, Franzoso non si è più ripreso dal grave trauma cranico. Domani avrebbe compiuto 26 anni.

Tesserato per le Fiamme Gialle, vantava un successo in Coppa Europa e il titolo italiano di combinata alpina. La sua scomparsa ha scosso il movimento azzurro: dalla FISI allo Sci Club Sestriere, tutti hanno ricordato il giovane atleta e chiesto maggiore attenzione alla sicurezza negli allenamenti delle discipline veloci.