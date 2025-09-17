Addio a Matteo Versari, medico stimato e sportivo appassionato

Matteo Versari, medico e triatleta appassionato, è scomparso improvvisamente a 50 anni, lasciando dolore tra famiglia, amici e colleghi.

Si chiamava Matteo Versari, stimato medico all’Ospedale Infermi di Rimini. Da qualche anno si era dedicato con passione al triathlon dopo aver praticato nuoto fin da ragazzino.

Quest’anno per i suoi 50 anni, si era regalato l’iscrizione alla manifestazione più affascinante: il 70.3 di Ironman Cervia, in programma domenica. Negli ultimi mesi aveva trascorso gran parte del suo tempo libero tra piscina, bicicletta e corsa, sempre insieme agli amici, sempre con il sorriso e i modi gentili che lo contraddistinguevano.

Domenica mattina in tanti lo avevano incontrato : prima in bici, poi 18 chilometri di corsa con gli amici, come sempre con la sua solita serenità e la gioia nello sguardo. Ma purtroppo, nella notte di martedì è venuto improvvisamente a mancare, lasciando sgomenti famiglia, colleghi, amici e compagni di sport.

Il dolore è grande e i ricordi si intrecciano.

“Ti ho incontrato poche volte, l’ultima domenica mattina in bici. Mi hai salutato con un buongiorno radiante che sprizzava gioia.” Un altro lo descrive così: “Un gentiluomo, sempre discreto e presente.” E ancora: “Portava sempre il suo bimbo agli allenamenti, sempre gentile e sorridente"_

Oggi avremmo voluto celebrare le belle prestazioni dei nostri giovani alla Finale di Coppa Italia di Porto Sant'Elpidio, ma il dispiacere ed il dolore per l'improvvisa scomparsa del nostro amico e compagno di squadra Matteo Versari sono troppo forti ed i nostri ragazzi ci capiranno.

Una bella persona, innamorata del nostro sport, sempre disponibile quando il TD ha avuto bisogno, pronto a dare il proprio supporto, anche professionale, alla nostra squadra. Sempre con la battuta pronta e dall’ironia sottile, col sorriso sulle labbra, un professionista con cui il confronto era sempre stimolante ed interessante, un amico con cui è stato sempre piacevole condividere esperienze di vita, non solo di sport.

Matteo era una persona che aveva il sole dentro, portava con sé tanta energia, positività ed energia. Ho avuto il piacere di conoscerlo tramite il triathlon e abbiamo avuto modo di condividere insieme delle belle esperienze di sport e conoscerci meglio. I ricordi insieme a lui rimangono indelebili, e uno di questi è la partecipazione in squadra insieme alle guardiacostiadi dell’aquaton di Rimini. Con lui sorrisi e divertimento erano assicurati. Una persona di valore oltre lo sport e il lavoro, che lascia un vuoto in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Voglio ricordare Matteo col sorriso e la birretta dopo gara di cesenatico. Al mezzo iroman in Croazia correrò x lui..

Il nostro pensiero va ora a Lele, nostro giovanissimo atleta che faceva triathlon “come Matte" ed ad Elena che abbracciamo forte in questo difficile momento.

Fai Buon Viaggio Matteo: Gli Amici del Td di Rimini