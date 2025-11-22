Addio a ritmo di jazz: Milano saluta Ornella Vanoni

Domenica l’apertura della camera ardente al Piccolo Teatro Grassi, lunedì i funerali con Paolo Fresu in scena — il sindaco Sala promette che la “sua” Milano non la dimenticherà

Ornella Vanoni, la voce che ha raccontato Milano per oltre sette decenni, se n’è andata. La grande artista è morta venerdì 21 novembre nella sua casa meneghina all’età di 91 anni, stroncata da un malore cardiaco.

Camera ardente al Piccolo Teatro

Da domenica 23 novembre sarà possibile rendere omaggio a Vanoni nella camera ardente allestita al Piccolo Teatro Grassi di Milano, in via Rovello. L’apertura è prevista dalle 10:00 alle 14:00; lunedì 24 novembre sarà ancora attiva dalle 10:00 alle 13:00.

Funerali a Brera, con jazz e emozione

Il rito funebre si terrà lunedì 24 novembre alle 15:00 nella chiesa di San Marco, nel cuore di Brera. Secondo la volontà di Vanoni, la cerimonia sarà accompagnata dalla musica di Paolo Fresu, il celebre trombettista jazz e suo amico di lunga data. Questa scelta, intima e raffinata, riflette profondamente l’anima musicale di Ornella, capace di fondere pop, jazz e melodie sofisticate.

La città la ricorda come una regina

Il cordoglio di Milano è profondo e diffuso. All’esterno della sua abitazione in zona Brera, fiori e messaggi si susseguono senza sosta. Il sindaco Giuseppe Sala, che ha supportato l’allestimento della camera ardente nei giorni scorsi, ha promesso che la città non la dimenticherà: “È stata una grande, nella storia artistica di Milano e non solo”, ha dichiarato.

Un’eredità inconfondibile

Ornella Vanoni ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana. Attrice, cantante, icona: la sua carriera è stata fatta di scelte autentiche, ironia pungente, forza interiore e un legame profondo con la sua amata Milano.

Mentre la città si prepara a darle l’ultimo saluto, si avverte nettamente quanto grande fosse il suo amore per la musica — fino nell’addio — e quanto profondo sia il dolore di un’“anima milanese” che non smetterà di cantare nella memoria.