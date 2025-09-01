Addio a Samuele “Sam” Gambarini, Rimini perde il suo organista jazz

Il musicista si è spento a 53 anni: apprezzato interprete dell’Hammond, era stimato per il talento e la sua gentilezza

La musica riminese perde una delle sue voci più autentiche. Si è spento inaspettatamente a 53 anni Samuele “Sam” Gambarini, organista jazz conosciuto e apprezzato non solo in città ma anche a livello nazionale e internazionale.



Formatosi a Londra, alla Middlesex University, aveva trascorso molti anni in Inghilterra costruendo esperienze artistiche di rilievo prima di tornare a Rimini. Qui si era distinto come uno dei più raffinati interpreti dell’organo Hammond, strumento che lo aveva appassionato sin da giovane e che era diventato il centro della sua ricerca musicale.



La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione nella comunità musicale e tra gli amici. Decine i messaggi di cordoglio arrivati sui social, che lo ricordano come artista di talento e uomo di rara gentilezza. “Oggi è mancato Sam Gambarini – scrive l’associazione Rimini Classica – una persona splendida, garbata, sempre dentro le righe. E un musicista di grande talento, preparato e sorprendente”.



Un saluto affettuoso riassume il sentimento comune: “Ciao Sam, ci mancherai”.