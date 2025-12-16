Le Frecce Tricolori tornano nei cieli del Riminese: appuntamento a Bellaria Igea Marina

Appuntamento domenica 26 giugno

Le Frecce Tricolori, come di consueto, solcheranno i cieli del Riminese nella prossima estate. La data dell'air show è fissata per domenica 26 giugno, a Bellaria Igea Marina. Tra le tappe delle Frecce Tricolori, nella prossima estate, L'Aquila, Noto, Lignano Sabbiadoro e Desenzano del Garda. Lo scorso anno era stata Rimini a ospitare le evoluzioni dei mezzi dell'Aeronautica Militare Italiana.