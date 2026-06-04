Addio a Sebastiano Cevoli, storico comandante della Bella Rimini

Per oltre trent'anni al timone della motonave simbolo del turismo riminese, aveva passato il comando al figlio Matteo nel 2022

"La Motonave Bella Rimini è in partenza dal porticciolo..." questo annuncio ha sempre tenuto compagnia a turisti e residenti che in tanti, nel corso degli anni, sono saliti a bordo dell'imbarcazione.

Il mondo del turismo riminese e non solo piange la scomparsa di Sebastiano Cevoli, comandante storico della BellaRimini. "Un uomo di mare" si legge nell'annuncio "una guida sicura, un esempio di passione e dedizione". Una vita legata al mare e alla BellaRimini.

Al comando della Motonave dall'inizio degli anni 90. Un viaggio che è durato fino al 2022, quando ha passato il testimone al figlio Matteo.

Tanti i messaggi di ricordo e commozione sulla pagina social della Motonave BellaRimini. Unanime il pensiero legato a Sebastiano come persona attenta, disponibile, competente e di grande umanità.

I funerali si terranno sabato alle 10.30 a Torre Pedrera.