Addio a Sergio Lucchi, bandiera del Rimini Calcio

Aveva 89 anni. Storico capitano biancorosso, ha collezionato 246 presenze con il Rimini

Il mondo dello sport riminese piange Sergio Lucchi, morto nella notte tra martedì e mercoledì all’età di 89 anni. Anconetano di nascita e riminese d'adozione. E' stato una bandiera del Rimini Calcio dove ha giocato dieci stagioni, dal 1952 al 1962, collezionando 246 presenze.

Debuttò in prima squadra a soli 15 anni e nel tempo divenne uno dei capitani più simbolici della storia riminese. A renderlo indimenticabile furono il suo stile di gioco e il suo carattere che gli hanno fatto conquistare un posto speciale nel ricordo dei tifosi.

I funerali si terranno venerdì 10 aprile alle 15.30 nella chiesa di San Martino in XX, con partenza dall’ospedale Franchini di Santarcangelo.