Addio a Tiziana Gallo: fondò col marito la prima agenzia pratiche auto di Novafeltria

Con il marito Bruno Bucci, nel 1989, aveva fondato la storica, prima agenzia di pratiche auto di Novafeltria. Un'agenzia che ancora oggi porta il suo nome: Tiziana. Oggi Novafeltria piange la scomparsa di Tiziana Gallo, venuta a mancare nella notte. Avrebbe compiuto 74 anni domani (sabato 31 gennaio). Imprenditrice stimata e dinamica, Tiziana era conosciuta soprattutto per il suo grande cuore. Sempre disponibile ad aiutare chi si trovava in difficoltà, spesso senza chiedere nulla in cambio. Il suo ultimo atto di amore verso la collettività è stata la decisione di donare gli organi. Tiziana aveva tre figli: Giorgio, Elena e Sara, quest'ultima stimata giornalista. La data del funerale deve ancora essere fissata. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di altarimini.it.