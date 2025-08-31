Addio a Vittorio Chiari, da Novafeltria a Rimini il successo di un imprenditore visionario

Amava il mare, i viaggi e lo sport, in particolare surf e ciclismo

È scomparso il 29 agosto, all’età di 91 anni, Vittorio Chiari, figura di spicco dell’imprenditoria riminese e fondatore dei negozi Expert in Romagna. Nato a Novafeltria, aveva aperto il suo primo punto vendita nel 1956 in piazza Bramante e nel giro di pochi anni avviò una crescita che lo portò ad aprire negozi a Rimini e ad aderire, nel 1975, al gruppo Expert. Nel 1986 ampliò l’attività con il commercio all’ingrosso al Gros, contribuendo allo sviluppo del turismo della Riviera.



Oltre al successo imprenditoriale, Chiari era conosciuto per la generosità, l’umiltà e l’impegno nella vita parrocchiale. Amava il mare, i viaggi e lo sport, in particolare surf e ciclismo.



Lascia la moglie Olga Baldinini, i figli Donatella, Walter, Giuseppe, Matteo e Sara, e nove nipoti. I funerali si svolgeranno martedì 2 settembre alle 15, nella chiesa Gesù nostra riconciliazione in via della Fiera, Rimini.