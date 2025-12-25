Tenta il suicidio alla vigilia di Natale perchè è sola, appesa al davanzale di una finestra

I carabinieri la salvano

Una donna di 85 anni che stava per compiere un gesto disperato è stata salvata dai carabinieri, a Milano. Nel pomeriggio di ieri è stato chiesto l'intervento dei militari perché un'anziana era appesa al davanzale di una finestra, al sesto piano di uno stabile. I carabinieri sono riusciti a raggiungere la donna, trattenendola e impedendole di lasciarsi cadere nel vuoto. Dai primi accertamenti è emerso che il gesto sarebbe riconducibile a uno stato di solitudine, accentuato dall'approssimarsi delle festività natalizie.