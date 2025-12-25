Novafeltria, un successo la doppia serata Power Fil-Edgar Degas: 2500 euro in beneficenza a La Prima Coccola

In scena al Teatro Sociale di Novafeltria sabato 20 e domenica 21 dicembre

Sabato 20 e domenica 21 dicembre al Teatro Sociale di Novafeltria è andato in scena un importante evento benefico, nato dalla collaborazione tra la Power Fil e la storica scuola di danza Edgar Degas. Due serate che hanno superato ogni aspettativa, registrando il tutto esaurito. Il teatro gremito, l’entusiasmo del pubblico e le numerose offerte ricevute da parte delle famiglie e delle persone che frequentano le scuole hanno confermato la forza di un progetto che ha saputo unire arte, territorio e solidarietà. Il ricavato complessivo delle due serate è di circa 2.500 euro (dato ancora in fase di definizione) e sarà interamente devoluto all’associazione “La Prima Coccola”, che da anni sostiene il reparto di Terapia Intensiva Neonatale e accompagna con grande sensibilità i bambini ricoverati e le loro famiglie.

Un ringraziamento speciale va proprio all’associazione La Prima Coccola, che ha voluto essere presente all’evento con alcuni dei suoi ragazzi: la loro testimonianza ha profondamente commosso tutto il teatro, regalando uno dei momenti più intensi e toccanti delle serate. Molto applaudita anche la partecipazione della scuola di Acroyoga di San Marino, che ha scelto di sostenere la causa rimanendo al fianco dell’evento per entrambe le serate, condividendo il palco con grande professionalità, entusiasmo e spirito di collaborazione. Un grazie sincero dagli organizzatori va "al Comune di Novafeltria per il patrocinio e il sostegno dimostrato, e a tutte le persone che, a vario titolo, hanno collaborato affinché ogni dettaglio fosse impeccabile: tecnici, volontari, collaboratori e famiglie". Un applauso speciale alle due scuole protagoniste, Power Fil ed Edgar Degas, che hanno dimostrato come la collaborazione, l’impegno educativo e la passione possano dar vita a qualcosa di davvero speciale.