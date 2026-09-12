Addio al dottor Santucci, fondò il poliambulatorio Valturio
Aveva 87 anni ed era stato un pioniere della cardiologia. Nel 2009 aveva ricevuto la Rosa Malatestiana dal Comune di Rimini
Rimini dice addio al dottor Fernando Santucci, fondatore del Poliambulatorio Valturio e figura di riferimento della cardiologia cittadina. Avrebbe compiuto 88 anni il prossimo 26 settembre.
Nel 2009 aveva ricevuto dal sindaco Alberto Ravaioli la Rosa Malatestiana, riconoscimento della città per il suo impegno.
La famiglia del Poliambulatorio Valturio lo ricorda come «molto più di un medico», sottolineandone la professionalità e l'attenzione verso i pazienti. Era solito ripetere che «la medicina deve curare prima la persona, poi la malattia».
Al cordoglio si sono uniti la famiglia Montanari, Casa di Cura, il Gruppo Montanari e tutto lo staff del Poliambulatorio. «Rimini non la dimenticherà».