Litigano per un attrezzo in palestra, intervengono i poliziotti e vengono aggrediti. Denunciato un 45enne

Discussione tra due clienti in una palestra del centro di Rimini: intervengono le volanti, poi l'uomo avrebbe rifiutato di identificarsi e opposto resistenza

Discussione tra due clienti in una palestra del centro di Rimini: intervengono le Volanti, poi l'uomo avrebbe rifiutato di identificarsi e opposto resistenza.

Un attrezzo da utilizzare in palestra è bastato a far scoppiare una lite. È successo nel primo pomeriggio di giovedì 10 settembre in una palestra del centro di Rimini, dove una discussione tra due clienti si è trasformata in una situazione che ha richiesto l'intervento della polizia.

A far partire la contesa sarebbero stati i tempi di utilizzo di un attrezzo. Dalle parole si sarebbe passati rapidamente a toni più accesi e il 45enne, riminese, avrebbe iniziato a inveire contro l'altro cliente. Nel frattempo, altri frequentatori della palestra sarebbero intervenuti nella discussione, prendendo le difese dell'uomo coinvolto nella lite.

La situazione è così diventata sempre più tesa, fino alla chiamata al 112. In palestra sono arrivate due Volanti della polizia. Quando gli agenti hanno raggiunto la sala pesi, la discussione non si era ancora completamente placata. Secondo quanto ricostruito, il 45enne avrebbe mantenuto un atteggiamento aggressivo anche nei confronti dei poliziotti. Gli agenti gli hanno quindi chiesto di fornire i documenti, ma l'uomo non li aveva con sé. Di fronte alla richiesta di fornire le proprie generalità, avrebbe rifiutato.

A quel punto i poliziotti gli hanno chiesto di seguirli in Questura, dove sarebbe stato possibile procedere alla sua identificazione. È stato durante questa fase che il 45enne avrebbe opposto resistenza agli agenti. Gli operatori sono comunque riusciti a condurlo negli uffici della Questura di piazzale Bornaccini. Una volta completati gli accertamenti, nei confronti dell'uomo è scattata una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.