Addio al genio Valentino: “Ha seminato la bellezza”

Ai funerali dello stilista, tra vip, compagni di vita e le note di Puccini

Un uomo che ha “seminato la bellezza” e che della bellezza è stato testimone fino all’ultimo. Il commiato al maestro Valentino, stilista e artigiano della creatività, si è svolto nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma, affidato alle parole intense dell’omelia di don Pietro Guerini.

Le esequie hanno visto un parterre d’eccezione: da Anne Hathaway ad Anna Wintour, fino ai grandi nomi della moda italiana e internazionale come Schiaparelli, Fendi, Versace. Un tributo corale a un uomo che ha segnato la storia dello stile e dell’eleganza.

Profondamente commosso il compagno di una vita, Vernon Bruce Hoeksema, che in lacrime ha sussurrato: «Non ti dico addio, ma grazie». Sui social, il fedele Giammetti ha voluto ricordarlo con un messaggio accompagnato dalla voce di Maria Callas, simbolo di un’estetica senza tempo.

L’ultimo saluto è stato scandito dagli applausi, sulle note di Umberto Bindi e di Giacomo Puccini, mentre sulla bara campeggiava un semplice cuscino di rose bianche: essenziale, puro, come la bellezza che Valentino ha saputo donare al mondo.