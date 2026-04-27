Addio all'agente Francesco Schiavone, stroncato da un malore a soli 38 anni

I colleghi di Rimini volano a Napoli per i funerali

La Questura di Rimini è in lutto per la scomparsa improvvisa di Francesco Schiavone, poliziotto di 38 anni. In servizio a Rimini dal 2019 al 2025, aveva lavorato tra Ufficio di Gabinetto, Volanti e Squadra Mobile, prima di rientrare lo scorso settembre in Campania, fino al recente incarico alla Squadra Mobile di Napoli.

Secondo le prime informazioni, l’uomo è stato colto da un malore sabato mattina, accasciandosi nel giardino di casa mentre si preparava ad andare al lavoro. Inutili i soccorsi.

Lascia la moglie e due figli piccoli. I funerali si sono svolti a Marano di Napoli, nella chiesa di San Ludovico d’Angiò, con la partecipazione anche di colleghi riminesi.

I colleghi hanno avviato una raccolta fondi per sostenere la famiglia.