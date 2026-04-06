Addio all'ex assessore di Coriano e San Clemente Alfio Gambuti: aveva 74 anni

Il pd di Coriano lo ricorda così: "Uomo di visione e grande pragmatismo"

Coriano e San Clemente piangono la scomparsa di Alfio Gambuti, ex assessore, 74 anni compiuti lo scorso gennaio. Il pd di Coriano lo definisce "uomo di visione e grande pragmatismo che ha legato il suo nome alle trasformazioni più significative del nostro territorio".

Nominato assessore all'Urbanistica nel 1990 sotto la giunta Girolomini, contribuì a portare a compimento l'approvazione definitiva del Prg nel 1991. "Con la giunta Crescentini dal 1993 - prosegue la nota del Pd - Alfio ha saputo unire lo sviluppo del territorio alla sensibilità ecologica, assumendo la delega all'Ambiente. È a lui che dobbiamo la costituzione dell'Ufficio Ambiente, l'avvio della raccolta differenziata e la storica battaglia per la tutela del Parco del Marano. Il suo impegno resta impresso in opere chiave come la costruzione di Selecta e l'adozione del Prg del 1999".

Dopo il 2004, Gambuti ha ricoperto il ruolo di assessore ai Lavori Pubblici e all'Ambiente, "dedicandosi alla riqualificazione di Cerasolo Ausa, al potenziamento della viabilità e al costante impegno sulla gestione dell'inceneritore e del Centro Ambiente".

"Il Partito Democratico di Coriano vuole ricordarlo per quello che Alfio è stato per la nostra comunità, un Uomo di grande dedizione istituzionale che ha saputo sempre porre il bene comune al centro del suo operato", chiosa la nota.

Dal 2009 al 2014 invece Gambuti è stato assessore ai lavori pubblici a San Clemente. Christian D'Andrea, all'epoca sindaco, lo ricorda per la sua professionalità, attenzione, per la capacità di grandi intuizioni e per la grande disponibilità. "Un fine pensatore, con cui parlare parlare era sempre un piacere ed un accrescimento", evidenzia.

Alla famiglia Gambuti le condoglianze della redazione di altarimini.it