Addio Andrea Paci, storico dj del Carnevale di Viareggio

Aveva solo 43 anni, scomparso a causa di una malattia

È scomparso a soli 43 anni Andrea Paci, tra le figure più amate e riconosciute della scena musicale viareggina. Dj, animatore e presenza costante del Carnevale di Viareggio, Paci è morto dopo una lunga malattia. La notizia, confermata dalla famiglia, ha suscitato un’ondata di commozione in tutta la Versilia. Appassionato di musica fin da giovanissimo, Paci aveva mosso i primi passi tra mixer e consolle già in adolescenza. Nel corso degli anni era diventato un punto di riferimento per le notti versiliesi, collaborando con numerosi locali ed eventi del territorio. La sua carriera lo aveva portato anche oltre i confini locali: aveva lavorato in contesti di livello nazionale e internazionale, affiancando artisti come Vasco Rossi e Jennifer Lopez. La Fondazione Carnevale di Viareggio, in un messaggio di cordoglio, lo ha ricordato come “un professionista appassionato, capace di portare gioia ovunque andasse”. Oltre alla musica, Andrea Paci dedicava tempo ed energie al sociale. Era attivo nel volontariato e collaborava con numerose associazioni del territorio, tra cui la Misericordia, la Croce Verde, la Croce Rossa e l’Aipd Versilia (Associazione Italiana Persone Down).