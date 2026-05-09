Addio carta d'identità cartacea, Misano attiva ulteriore sportello per il rilascio di quella elettronica

L’Amministrazione comunale di Misano invita i cittadini in possesso della vecchia carta cartacea a prenotare per tempo

In base alla normativa nazionale, dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Da quella data, l’unico documento di identità rilasciato sarà la Carta d’Identità Elettronica (CIE), dotata di microchip e valida anche per l’espatrio nei Paesi che la riconoscono come documento di viaggio.

L’Amministrazione comunale di Misano invita i cittadini in possesso della vecchia carta cartacea, soprattutto chi prevede di viaggiare all’estero nei prossimi mesi, a prenotare per tempo il rinnovo del documento, evitando di attendere l’ultimo momento.

Per agevolare l’emissione della carta d’identità elettronica è stato recentemente attivato uno sportello aggiuntivo presso l’Ufficio Anagrafe e Stato Civile, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e, nelle giornate di martedì e giovedì, anche dalle 14:30 alle 16:30.

Per ottenere la CIE è necessario presentarsi allo sportello Anagrafe con: una fototessera recente; la vecchia carta d’identità oppure, in caso di smarrimento, la denuncia e un altro documento valido; per i cittadini stranieri, il passaporto in corso di validità.

Il pagamento dei diritti di segreteria può essere effettuato esclusivamente tramite POS: non è previsto il pagamento in contanti.

La richiesta viene trasmessa telematicamente al Ministero dell’Interno e la carta viene prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La consegna avviene entro almeno 7 giorni lavorativi dalla richiesta, direttamente a domicilio oppure con ritiro presso l’ufficio Anagrafe.