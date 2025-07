Addio degrado all'ex Mc Donald's: accordo tra Comune di Rimini e la famiglia Maggioli

L'ex Mc Donald's diventerà un'area di ristorazione. Il Comune riceverà aree vicine al parco del Mare. Accordo trovato con la società Rema

"Porre le basi per chiudere una ferita nel cuore di Marina Centro e aprire nuove possibilità di sviluppo e valorizzazione di un’area che rappresenta una porta di ingresso a mare della città". Così l'amministrazione comunale commenta l'accordo con la società Rema, controllata dalla famiglia Maggioli, con la cessione al privato della proprietà dell'immobile presente tra Lungomare Tintori e via Beccadelli (l’ex Mc Donald's), a fronte dell’ottenimento da parte dell’amministrazione di due aree afferenti al Parco del Mare lungo la vicina Via Paolo e Francesca. L'accordo ha ricevuto il via libera questa mattina (lunedì 28 luglio) della Commissione Consiliare.

Nel dettaglio, l’immobile che ha ospitato il Mc Donald’s fino alla chiusura definitiva (avvenuta nel 2021) è per un terzo di proprietà del Comune ottenuto per effetto del Federalismo demaniale e per due terzi di proprietà della società Rema, titolare a sua volta anche di due aree non distanti, entrambe lungo via Paola e Francesca: la prima, più ampia, con accesso da Viale Vespucci, di poco meno di 1000 mq e la seconda più piccola (circa 300 mq) davanti all’Hotel Waldorf e vicina all’impianto sportivo pubblico del padel.

La società Rema ha accolto l’invito dell’amministrazione e avviato un confronto che ha portato ad una proposta di permuta che prevede la cessione al privato della piena proprietà dell’immobile “ex Mc Donald’s”, per un valore complessivo attribuito di 368.424 euro, mentre al Comune il trasferimento della piena proprietà delle altre due aree, per un valore rispettivamente di 508.885 e 161.120 euro, con quindi un conguaglio in denaro a carico del Comune di 301.581 euro.

Gli obiettivi dell'operazione sono due: da una parte aiutare il privato a procedere alla riqualificazione del fabbricato, mantenendo la destinazione di pubblico esercizio/attività di ristorazione, togliendo all’abbandono e all’incuria un luogo centrale nella marina riminese. Per l’amministrazione invece si aprirà l’opportunità di completare e arricchire la valorizzazione e l’accessibilità del Parco del Mare: "l’area più grande in prossimità di Viale Vespucci sarà al centro di un progetto di riqualificazione urbana che sarà poi approfondito in una prossima fase per implementare i servizi per i fruitori dell’area e migliorando il collegamento tra il Parco del Mare e il viale, mentre l’area più piccola antistante l’Hotel Waldorf in considerazione anche delle dimensioni contenute, potrà essere funzionale ad aumentare l’offerta di sosta a servizio dei motocicli", evidenziano da palazzo Garampi.

“Dopo un percorso lungo e non semplice, riusciamo oggi a chiudere il cerchio, arrivando a presentare una proposta di accordo col privato che risponde alle esigenze di pubblica utilità perseguite dall’amministrazione – sottolinea l’assessore al Patrimonio Francesco Bragagni – A breve potremmo quindi essere nelle condizioni di intervenire per sanare una ferita nel cuore di Marina Centro, mettendo nelle condizioni il privato di poter investire per togliere dall’abbandono un immobile che oggi contrasta con la bellezza e la vitalità del Parco del Mare su cui si affaccia. Allo stesso tempo entreremo in possesso di due tasselli che ci mancavano per dare un disegno maggiormente organico a quel tratto del Parco del Mare, completandolo con servizi, migliorandone l’accessibilità e la fruibilità, grazie ad un progetto in corso di approfondimento".