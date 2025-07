Addio Lea Massari, l'attrice girò un film anche in Alta Valmarecchia

È scomparsa la quasi 92enne ex attrice, che a Rimini fu protagonista con Alain Delon de "La prima notte di quiete"

Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di Lea Massari, una delle più grandi attrici del cinema italiano e francese, che a Rimini girò con Alain Delon il film "La prima notte di quiete". Massari avrebbe compiuto 92 anni il prossimo 30 giugno.

L'attrice ha lavorato con i più grandi registi della tradizione italiana, da Antonioni a Monicelli, da Bertolucci ai Taviani. Ma pochi ricordano il suo ultimo film, "Viaggio d'amore", che uscì nel 1990, quando l'attrice aveva 57 anni.

"Viaggio d'amore" fu girato dal regista Ottavio Fabbri in Alta Valmarecchia. Protagonista, assieme a Massari, il grande Omar Sharif. Nel cast c'erano Ciccio Ingrassia, la sensualissima Florence Guèrin (conosciuta anche in Italia per un paio di film drammatico-erotici e per aver recitato nel trascurabile "Scuola di ladri 2" con Villaggio e Boldi) e un'esordiente Maria Grazia Cucinotta. La sceneggiatura fu scritta da Tonino Guerra, che si ispirò al suo poema "Il viaggio". Nel film Sharif e Massari interpretarono una coppia che partivano a piedi per raggiungere il mare, mai visto prima, percorrendo gli argini del fiume Marecchia.

In un giorno di riprese, il set fu "invaso" dal simpatico e vivace cane di un artigiano di Novafeltria, che nel tempo libero si dedicava alla raccolta dei tartufi, totalmente ignaro che nella zona boschiva, a ridosso del fiume Marecchia, si stesse girando un film. L'uomo si scusò per l'accaduto, ma la Massari, dimostrando ancora una volta la sua umanità e il suo carattere di anti diva, si fermò a giocare con il cane e a scambiare qualche chiacchiera con il padrone, che in cambio le lasciò un po' del pregiato tubero.

