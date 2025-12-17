Addio Martina: la comunità si ferma nel ricordo della studentessa 18enne

L’ultimo viaggio verso scuola: il dolore inconsolabile per la scomparsa di Martina Gnoli

Un silenzio carico di dolore avvolge Santarcangelo per la morte di Martina Gnoli, 18 anni, studentessa dell’istituto tecnico Belluzzi di Rimini, deceduta in un tragico incidente stradale sulla Marecchiese, a Sant’Ermete. Sul luogo dello schianto continuano ad accumularsi fiori, candele e messaggi.

L’incidente è avvenuto l’altra mattina poco prima delle 7.40. Martina viaggiava in scooter con una compagna di classe quando si è scontrata con un’auto che stava svoltando a sinistra. L’impatto è stato violentissimo: la giovane è morta sul colpo. L’amica è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena, non è in pericolo di vita. La dinamica è al vaglio della polizia stradale.

Ieri sera numerosi cittadini si sono ritrovati nella chiesa di Sant’Ermete per il rosario. Il padre, Loris, sui social ha scritto: “Tutti insieme preghiamo per la nostra principessa Marti”. Presente anche il sindaco Filippo Sacchetti, che ha deposto una rosa bianca a nome della città.

La data dei funerali non è ancora stata fissata. Santarcangelo e Rimini si stringono attorno alla famiglia.