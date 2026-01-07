Dopo la neve, arriva il gelo nel Riminese: temperature minime tra i -4 e -7 gradi

Nelle zone appenniniche, sopra gli 800 metri, anche minime tra i -8 e -10

Il territorio riminese è stato interessato nelle ultime ore da copiose nevicate. La coltre nevosa ha raggiunto, come da previsione, una certa consistenza: nelle aree montane ha superato anche il mezzo metro. In queste ore è possibile qualche altro debole fiocco di neve, ma a preoccupare è il ghiaccio che si verrà a formare. Le temperature minime attese nelle prime ore di domani (giovedì 8 gennaio) sono piuttosto rigide, come anticipa Federico Antonioli di Meteo Fed Mare e costa: tra -4 e -5 gradi nelle zone di costa e pianura interna, tra -6 e -7 nel primo entroterra, mentre sopra gli 800 metri sono attese tra - 8 e -10. Carpegna, il Fumaiolo e le altre cime appenniniche le temperature minime potrebbero anche essere inferiori ai -10. Il tempo sarà però più stabile. Al momento il weekend dovrebbe essere caratterizzato ancora da aria fredda in quota e da temperature sotto la media del periodo, ma in un contesto sostanzialmente stabile. Tra il 13 e il 14 gennaio, invece, potrebbe esserci un rialzo termico, inquadrato dall'ensemble Ecmwf (modello europeo), con nuova instabilità tra il 16 e il 17. Questa è solamente una linea di tendenza ricavata da decine e decine di simulazioni sulle possibili evoluzioni dell'atmosfera.