San Marino, dipendenti rinunciano al premio aziendale e lo versano in beneficenza

Tremila euro devoluti alle famiglie in difficoltà grazie al progetto "Il Cuore per la Romagna"

I dipendenti dell'azienda G-Professional di San Marino hanno deciso di devolvere in beneficenza i premi personali erogati dall'azienda. La somma complessiva, circa 3000 euro, è stata destinata all’acquisto di beni alimentari per famiglie in difficoltà, proprio in occasione delle prossime distribuzioni solidali coordinate dal progetto "Il Cuore per la Romagna", a cura dell'omonima associazione. "Un’iniziativa che si rinnova ogni anno con convinzione, e che dimostra come anche una semplice Befana aziendale possa portare con sé calore, attenzione e speranza a chi ne ha davvero bisogno", commentano con soddisfazione i dipendenti.