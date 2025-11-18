Addio Massimo Mambelli: il bagnino riminese morto durante una vacanza in Africa

Il dramma si è consumato nella giornata di lunedì, mentre la coppia stava trascorrendo un periodo di ferie

Massimo Mambelli, 70 anni, storico bagnino riminese e gestore dello stabilimento balneare 53, è morto improvvisamente, mentre si trovava in Namibia insieme alla moglie. L’imprenditore balneare avrebbe accusato un malore fulminante, probabilmente un infarto, che non gli ha lasciato scampo. Il dramma si è consumato nella giornata di ieri (lunedì 17 novembre), mentre la coppia stava trascorrendo un periodo di ferie in uno dei luoghi che Mambelli amava visitare fuori stagione. Il rientro della salma in Italia, dal Paese africano, è previsto nei prossimi giorni. Numerosi messaggi di cordoglio stanno giungendo alla famiglia,