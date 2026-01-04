Tragedia a Rimini: si schianta con l'auto contro un albero, morto 52enne

L'uomo stava percorrendo via Dario Campana

Questa mattina (domenica 4 gennaio), intorno alle 5, si è verificato un grave incidente stradale mortale in via Dario Campana all'altezza del civico 22, nei pressi dell'incrocio con via Duca degli Abruzzi a Rimini. La vittima è M.A., 52enne residente a Rimini: il suo corpo è stato trovato riverso all'interno della propria autovettura, una Fiat Ulysse.

Secondo la ricostruzione della dinamica, l'uomo stava percorrendo via Dario Campana in direzione monte-mare quando, giunto all'altezza del civico 22, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento. L'ipotesi più probabile al momento è quella di un malore improvviso che avrebbe colto il conducente alla guida. Il veicolo ha effettuato una brusca sbandata verso destra, andando a schiantarsi violentemente contro un albero presente sul margine della carreggiata.

Alcuni passanti sono intervenuti immediatamente sul luogo dell'incidente, seguiti poco dopo dai mezzi di soccorso del 118. Il personale sanitario ha tentato disperatamente di rianimare l'uomo sul posto, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano. Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche il Nucleo Infortunistica della Polizia Locale di Rimini, che ha effettuato tutti i rilievi tecnici necessari per ricostruire la dinamica del sinistro. Le indagini sono tuttora in corso per accertare le cause esatte che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.