Rimini, il 5 gennaio arriva la fiamma olimpica: come cambia la viabilità

Dal lungomare a Piazza Malatesta, le modifiche alla circolazione stradale

In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, previsto per lunedì 5 gennaio, la viabilità di Rimini subirà temporanee interruzioni esclusivamente durante il transito del corteo. Le modifiche alla circolazione interesseranno il percorso che dal lungomare conduce al centro storico, garantendo la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori. La sospensione della viabilità sarà progressiva e limitata al solo momento del passaggio del convoglio, lungo circa 700 metri, che attraverserà le vie interessate dall'evento. Il coordinamento delle forze dell'ordine è avvenuto oggi alle ore 12, al tavolo tecnico convocato dalla Questura di Rimini, inerente la pianificazione del dispositivo di ordine pubblico previsto in occasione del passaggio della "Fiamma Olimpica". Un tavolo a cui hanno partecipato tutte le forze dell'ordine e gli organi competenti.

La città di Rimini si prepara ad accogliere una delle tappe più significative della staffetta che, dal 4 dicembre, attraversa l'Italia accompagnando il conto alla rovescia verso l'apertura dei Giochi Olimpici Invernali del 6 febbraio. Un evento di grande valore simbolico e partecipativo, realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Rimini e la Fondazione Milano Cortina 2026, che coinvolgerà l'intera città in un percorso capace di unire idealmente mare e centro storico, sport e comunità, passato e futuro.

La Fiamma Olimpica prenderà il via alle 17:08 da Viale Regina Margherita, all'altezza del Bagno 138, per intraprendere un suggestivo itinerario lungo il lungomare riminese. Il corteo percorrerà Viale Regina Elena, Viale Amerigo Vespucci e Lungomare Claudio Tintori, per poi dirigersi verso il centro attraverso Via Destra del Porto. Dopo aver attraversato lo storico Ponte di Tiberio, la Fiamma proseguirà lungo Corso d'Augusto fino a raggiungere Piazza Malatesta, dove alle 19:30 avverrà la solenne accensione del braciere olimpico. Ad assistere il passaggio della fiamma lungo il percorso saranno gli agenti della Polizia Locale di Rimini, della Polizia Stradale, della Questura, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e volontari di diverse associazioni, che garantiranno la viabilità alla circolazione interrompendola solo quando necessario.

Nel tratto conclusivo di Corso d'Augusto, la torcia sarà affidata a Mirco Acquarelli insieme al Riviera Basket Rimini, eccellenza sportiva nel basket in carrozzina che incarna i valori di inclusione e partecipazione. All'altezza di Piazza Tre Martiri, il testimone passerà a Nicole Piomboni, giovane campionessa riminese classe 2005 di Viserba, che avrà l'onore di accendere il braciere. Nicole, attualmente in forze all'Helvia Volley Macerata in Serie A1, ha conquistato l'oro mondiale Under 21 in Indonesia nell'agosto 2025, affermandosi come una delle stelle emergenti della pallavolo italiana.

L'arrivo della Fiamma sarà celebrato con la City Celebration, un villaggio allestito in Piazza Malatesta dove sport, cultura e comunità si incontreranno in un'atmosfera di festa condivisa. A partire dalle 17:00, il Master of Ceremony ripercorrerà le tappe più emozionanti del viaggio della Fiamma attraverso l'Italia. Alle 17:30 spazio ai saluti istituzionali dell'assessore comunale allo Sport Michele Lari e dell'assessora regionale Roberta Frisoni, seguiti dall'intervento di Maurizio Stecca, leggenda olimpica riminese e medaglia d'oro nel pugilato a Los Angeles 1984, che condividerà la sua testimonianza sui valori olimpici. La serata proseguirà con il coinvolgimento dei partner del progetto, fino alla diretta live dell'arrivo dell'ultimo tedoforo alle 19:00 e alla spettacolare accensione del braciere alle 19:30, momento culminante di una giornata che resterà nella storia della città.