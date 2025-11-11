Altarimini

Addio Pino Ronchi, storico massofisioterapista del Sant'Ermete Calcio

Il cordoglio del club: "20 anni di collaborazione frutto di passione e dedizione"

A cura di Riccardo Giannini Redazione
11 novembre 2025 16:40
Addio Pino Ronchi, storico massofisioterapista del Sant'Ermete Calcio - Al centro Pino Ronchi
Al centro Pino Ronchi
Rimini
Sport
Condividi

La società S. Ermete piange l'improvvisa scomparsa del suo storico e stimato massofisioterapista Giuseppe Ronchi. “Pino”, questo il suo soprannome, aveva 82 anni e lascia un vuoto enorme dopo vent'anni di collaborazione frutto di tanta passione e dedizione. Giuseppe è stato un membro della famiglia del S. Ermete, per alcuni fratello maggiore, per altri zio e nonno aggiunto. Domani, mercoledì 12 novembre alle 19, verrà recitato il rosario alla chiesa Collegiata di Santarcangelo. Nella stessa chiesa giovedì alle 15.30 verrà celebrato il funerale. Tutta la società del S.Ermete, sconvolta per quanto accaduto, si stringe attorno alla famiglia di “Pino”.

Luca Filippi

Addetto stampa e comunicazione S. Ermete

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini