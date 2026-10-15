Addio Sebastiano Venturi, storico medico di famiglia di Pennabilli

L'amministrazione comunale: "Lo ricordiamo per la sua sapienza e la sua umanità"

È scomparso all'età di 79 anni Sebastiano Venturi, medico di famiglia di Pennabilli e tra i massimi esperti italiani nel campo delle patologie causate da carenza di iodio. Venturi lascia la moglie Maria Ave, i figli Alessandro e Mattia, il fratello Maurizio. Il funerale sarà celebrato domani (venerdì 16 ottobre) nella Chiesa Cattedrale alle 15.30, questa sera (giovedì 15 ottobre) il rosario.

Nato il 2 maggio 1947, nel 1972 si laureò a pieni voti in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna. Dopo le prime esperienze lavorative presso la Chirurgia degli ospedali di Pesaro e Cattolica e alla Neurochirurgia dell'Università di Padova, nel 1975 iniziò la sua carriera di medico rurale nelle frazioni di Miratoio, Molino di Bascio e Ca' Raffaello. È proprio in questo territorio montano che Venturi iniziò a fare i suoi primi studi sulla carenza di iodio, notando un'alta percentuale di pazienti afflitta da problemi alla tiroide. Nel 1978 scrisse una monografia sul tema, poi nel 1985 un libro, segnalando la gravità del problema alle autorità sanitarie. Ma fu l'incontro con i professori Pinchera e Vitti, della clinica endocrinologica dell’Università di Pisa che diede una svolta alle sue importanti ricerche. Insieme cominciarono a studiare e divulgare questa grave patologia che tuttora affligge quasi sei milioni di italiani. Grazie ai suoi studi e alle sue istanze, nel 1995 il Ministero della Sanità approvò una legge che raddoppiò il tasso di iodio contenuto nel sale, accorgimento questo che ha contribuito a diminuire le patologie che affliggevano soprattutto le popolazioni che abitavano la montagna. Nella sua carriera, Venturi è stato autore di oltre 70 pubblicazioni scientifiche, collaborando con le più importanti università a livello nazionale ed internazionale. Nel 2016, allo stimato professionista fu conferita la Benemerenza civica dal Comune di Pennabilli. L'amministrazione comunale ha espresso il suo personale cordoglio per la scomparsa del dott. Venturi: "Medico di famiglia molto stimato per la sua umanità e per la sua sapienza. Conosciuto oltre confine per i suoi studi continui e approfonditi sulle malattie della tiroide e del pancreas. Amato dai colleghi più giovani di lui, per i quali è stato spesso collaboratore e maestro. L'Amministrazione Comunale di Pennabilli esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Sebastiano". Anche la redazione di altarimini.it si unisce al cordoglio per la scomparsa dello stimato professionista, porgendo le condoglianze alla famiglia.

Si ringrazia Antonio Piccinini