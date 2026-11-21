Riccione, Mercedes in bilico nel porto canale: l'intervento dei Vigili del Fuoco

È successo questa mattina attorno alle 6.33

Questa mattina, intorno alle 6.33, al porto canale di Riccione, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per una Mercedes con targa di prova che era rimasta pericolosamente sospesa sul bordo del canale. All’arrivo dei Vigili del Fuoco, le cinque persone che si trovavano precedentemente all'interno dell'auto erano già state evacuate senza aver subito alcun danno.

I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e alla rimozione delle parti pericolanti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.