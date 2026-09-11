Adescò una 16enne online e ottenne foto intime: 68enne condannato a 7 anni

L’uomo, che nel 2019 viveva a Rimini, si era spacciato per un giovane. La ragazza gli avrebbe inviato centinaia di immagini e sarebbe stata minacciata quando non rispondeva ai messaggi

A cura di Redazione 11 settembre 2026 07:41

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