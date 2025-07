Adob Romagna lancia l’estate della solidarietà: un taglio che vale un sorriso

Dal 28 giugno al 26 agosto musica, testimonianze e raccolte fondi per sostenere la Banca della Parrucca

L’Estate Solidale ADOB nel 2025si trasforma: molto più di una serie di serate solidali, ma gesti concreti, semplici, ricchi di umanità, con un pizzico di coraggio e tanta bellezza.

Nella cornice allestita dai Volontari dell’Associazione per la Donazione di Organi e il dono Biologico in Romagna (ADOB Romagna ODV)a Bellaria Igea Marina di fronte al mare con accesso da Via Prosecco e dalla passeggiata Raffaella Carrà, a partire dal 28 giugno prenderà il via “dal buio alla Luce – un Taglio che dona Speranza”, sei serate emozionanti legate da un solo filo, sottile e resistente come un capello. Lo scopo è sensibilizzare la cittadinanza e i turisti sul tema, spesso ignorato, della Donazione di Capelli che, grazie alla collaborazione con Tricostarc Onlus e attraverso i progetti “Hair Smile” e “Banca della Parrucca” ideati dalla stessa Tricostarc, saranno utilizzati per la produzione di parrucche di capelli naturali da fornire in comodato d’uso gratuito a pazienti che, a causa di cure oncologiche o patologie dermatologiche, li hanno persi.





Tagliare i capelli, un gesto semplice e comune, assume una potenza enorme che può restituire dignità, forza e, soprattutto, un sorriso a chi deve affrontare la difficile battaglia contro la malattia oncologica o dermatologica. Ogni serata unirà testimonianze vere, momenti artistici e musica, per costruire un'esperienza condivisa che tocchi il cuore. Sostenere questo progetto significa illuminare la speranza con piccoli grandi gesti, dare visibilità concreta alla solidarietà e costruire insieme una comunità più forte e più umana. Tutti possono contribuire a questo progetto anche grazie alla raccolta pubblica di fondi organizzata da ADOB Romagna ODV che consente di donare qualsiasi somma, anche piccola, che consentirà di acquistare direttamente parrucche solidali a prezzo calmierato da inserire nella “Banca della Parrucca” mettendole a diposizione di chi ne ha bisogno.

Dalle ore 19:30 sarà attivo uno stand gastronomico gestito dai volontari di ADOB Romagna ODV.

Il ricavato nettosarà interamente devoluto a sostegno delle iniziative solidali dell’Associazione. Un’occasione in più per partecipare e fare del bene… anche a tavola!

Il Programma completo prevede:

Il Coraggio in un Taglio -Sabato 28 giugno. Il primo passo: la decisione di donare, il gesto che nasce dal cuore. Intrattenimento: Musiche anni 60 e 70 con i “Fuoritempo”





Un Taglio per Rinascere -Mercoledì 9 luglio: Il taglio dei capelli come gesto simbolico e trasformativo. Intrattenimento: Cabaret con “Amedeo Visconti”

Capelli di Speranza -Lunedì 21 luglio: Le storie vere: vissuti, emozioni e connessioni profonde. Intrattenimento: Musiche anni 60 e 70 con i “Fuoritempo”

Donare Bellezza, Ridare Forza -Sabato 2 agosto: Il significato della bellezza durante e dopo la malattia. Intrattenimento: Cover Pino Daniele con le “Note di Pino”

Dalla Tua Luce, la Mia -Mercoledì 13 agosto: L’incontro simbolico tra chi dona e chi riceve. Intrattenimento: ballo Flamenco con le “Margaritas”

Luce tra le Ciocche –Martedì 26 agosto: La luce che nasce e resta, come sintesi e celebrazione dell’intero percorso. Intrattenimento: Musiche anni 60 e 70 con i “Fuoritempo”